الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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الأبيض: وزارة المال ستحول مستحقات المستشفيات اليوم عن مرضى غسيل الكلى

منذ 6 دقائق
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض أن وزارة المال ستحول مستحقات المستشفيات اليوم عن مرضى غسيل الكلى، لاول ثلاثة أشهر من هذا العام. ولفت الى أن هذه الاموال ستمكن “المستشفيات من تسديد فواتيرها، وتخفف أيضاً عبئاً عن المواطنين وخاصة مرضى غسيل الكلى”.

وأشار الأبيض خلال إفتتاحه مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى تبنين الحكومي الممول من الدولة اليابانية الى أنه سيكون هناك افتتاح اقسام وخدمات في مستشفيات حكومية في مناسبات قريبة.

ووفق الابيض فأنه تم استفادة ١٥ مستشفى حكومي وأكثر من ١٥٠ مركز رعاية صحية أولية من مشاريع الطاقة الشمسية.

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