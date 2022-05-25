الأبيض يكشف سبب تراجع النظام الصحي!

رأى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، أن “معاناة النظام الصحي من الآثار السلبية لعقود النزاعات الطويلة التي فاقمها في السنوات الأخيرة تزامن تداعيات الجائحة مع الأزمة المالية غير المسبوقة والإنفجار المدمر للمرفأ، ما أدى إلى تراجع قدرات النظام الصحي بشكل دراماتيكي”.

وأكد الأبيض في كلمة له خلال مؤتمر أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية أن “لبنان ورغم أعبائه الهائلة، لم يقصر في إدماج اللاجئين والنازحين بنظامه الصحي المرهق”، مشددا على “ضرورة تقديم المجتمع الدولي حصته من الأعباء الهائلة ودعم لبنان في ما يحق له ولأبنائه في هذا المجال”.

كما ألقى كلمة باسم دول الإقليم الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، مشددا على “التراجع المضطرد للخدمات الصحية في مختلف دول المنطقة نتيجة الحروب المستمرة”، آملا تجسيد شعار الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية وهو “الصحة من أجل السلام، والسلام من أجل الصحة” باعتبار أن “الصحة والسلام متلازمان”.