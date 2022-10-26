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الأبيض يكشف عدد جرعات لقاح الكوليرا التي ستصل خلال أسبوعين

منذ 36 دقيقة
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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كشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور “فراس الأبيض” أن “لبنان تلقى من مجموعة التنسيق الدولية لتوفير اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية ردًا إيجابيًا بالموافقة على طلبه توفير لقاح الكوليرا للبنان، بحيث سيصار إلى تأمين ستمئة ألف جرعة لقاح لمساعدة لبنان على الحد من انتشار الوباء، ويتوقع تسلم الكمية في خلال فترة أسبوعين”.

كلام الوزير الأبيض جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة، بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبي بكر، وممثل مكتب اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر، ونائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيولي كيمادجي”.

وأعلن عن “تشكيل لجنة للقاح الكوليرا برئاسته وعضوية موظفين في وزارة الصحة العامة، وخبراء في منظمات دولية، من أجل إعداد الخطة الوطنية لنشر اللقاح على أن يعلن عنها فور جهوزها، بحيث يكون الهدف الرئيسي نشر الكمية التي سيتسلمها لبنان في فترة لا تتعدى شهرا”.

ولفت إلى “تشكيل عدة لجان أخرى؛ واحدة للمستشفيات الحكومية والميدانية برئاسة الدكتور محمود حسون، لتقييم الخدمات المقدمة في موضوع الكوليرا وتأكيد معايير الجودة، إضافة إلى إجراء التدريبات اللازمة وتقديم الدعم؛ ولجنة ثانية للفحوصات المخبرية المتعلقة بالكوليرا لتفادي المشاكل التي كانت قد حصلت في خلال مواجهة وباء كورونا”.

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