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الأبيض يُجمّد العقد مع أحد المستشفيات: لن نتساهل مع استغلال الأوضاع الصعبة

منذ 12 دقيقة
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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أصدر وزير الصحة فراس الأبيض قرارًا بتجميد العقد مع مستشفى بلفو الطبي بعد “ورود شكاوى عن تقاضي فروقات مالية لجلسات غسيل الكلى، ما يشكل خرقًا ومخالفة للقوانين المرعية الإجراء وشروط العقد”.

وأكد الأبيض في تصريح أنه لن “يتساهل مع أي تجاوز في موضوع استغلال الأوضاع المالية الصعبة لتحصيل فروقات مالية مرهقة للمرضى ومخالفة للقوانين بما يشكل مسًّا بالرسالة الإنسانية والطبية”.

وقال: “إن قرار إلغاء العقد والذي هو الثاني من نوعه بعد تجميد عقد سابق مع مستشفى خاص، تأكيد جديد على ضرورة التزام الشروط المطلوبة من الوزارة، خصوصًا أنها تعتمد تعرفات عادلة تتم زيادتها بشكل متكرر وكانت زيادة إضافية أخيرًا تم الإعلان عنها قبل أسبوعين”.

وأكد المكتب الاعلامي لوزارة الصحة في بيان أنه “سيتم تأمين مرضى غسل الكلى في المستشفيات المجاورة في مدة أقصاها شهران”.

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