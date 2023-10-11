الأبيض يُطمئن مرضى السرطان وغسيل الكلى.. ويُحذّر "من أدوية ليست بأدوية"!

سلّط وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، خلال مقابلة مع صحيفة «نداء الوطن»، الضوء على ملفات صحية واستشفائية حسّاسة ومهمة عدة، تعني المواطن بشكل خاص.

الوزير طمأن إلى أن أدوية السرطان مؤمّنة 3 أو 4 أشهر، بعد أن تقرّر تأمين ما يعادل 45 مليون دولار لهذه الأدوية، وأما عن أزمة غسيل الكلى فلفت إلى أنه يتمّ العمل على حلول عدة كي لا يتكبّد المريض تكاليف إضافية.

فيما استبشر الأبيض خيرًا من دمج المستشفيات الصغيرة مع المستشفيات الكبيرة، معتبرًا أنّها فرصة لتطوير وتحسين الأداء الإداري ومستوى الخدمات.

أما عن سبب الارتفاع المستمرّ في أسعار الأدوية وتفلّت التسعير من صيدلية إلى أخرى، حيث إنّ مواطنين لجأوا إلى الدواء السوري والإيراني كبديل، قال وزير الصحة إنّ أسعار الأدوية تعكس أن أغلبها مستورد بالعملة الصعبة، ما يجعل ثمنها في السوق اللبنانية يبدو مرتفعًا بالليرة. ولكن إن قارنّا ثمنها بالدولار يتّضح العكس. إنّ ثمن بعض الأدوية في لبنان انخفض وذلك بسبب سياسة وزارة الصحة بفتح تسريع عملية تسجيل الدواء خاصة الأدوية الجنيسية «generic» التي انخفضت أسعارها بالنسبة للأدوية الأخرى. كما أن الصناعة الدوائية المحلية ساهمت أيضًا في تخفيض هذه الأسعار من خلال تصنيعها أدوية بأسعار منافسة لتلك المستوردة. ولكن من جهة أخرى الأزمة الاقتصادية والمالية أضعفت القدرة الشرائية للمواطن ما يجعل أسعار الأدوية مرتفعة بالنسبة له.

وذكّر الأبيض بالتطبيق الذي أطلقته وزارة الصحة «Med Leb» الذي يسمح لأي مواطن بمسح الباركود في الصيدلية ومعرفة سعره حسب لائحة الأسعار الرسمية الموضوعة من قبل الوزارة. وفي حال الغش يمكن للمواطن الاتصال بالوزارة. ونحن نتابع هذه المواضيع عن كثب ونتّخذ الإجراءات اللازمة بحق الصيدلية المخالفة.

أما في موضوع تهريب الأدوية إلى لبنان من قبل بعض التجار، “فإن وزارة الصحة قد حذّرت المواطنين وطلبت وجوب الانتباه. إذ إن هذه الأدوية تدخل إلى لبنان من غير التأكّد من جودتها، ومن الممكن أن تكون ملوّثة أو مزوّرة ولا تحتوي حتى على الدواء. والأمر لا ينحصر فقط بالأدوية السورية أو الإيرانية فنحن نرى أيضًا أدوية تركية. والمواطن «ينغرّ» بظاهرها لثمنها المنخفض، ولكن أعود وأذكّر أنّها في معظم الأحيان قد لا تحتوي حتّى على الدواء”، وفق الأبيض.