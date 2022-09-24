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الأجهزة الأمنية تلقي القبض على 9 موقوفين فرّوا من سرايا جونية

منذ 37 دقيقة
توقيف-تعبيرية

توقيف-تعبيرية

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نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 9 موقوفين كانوا قد فرّوا مساء الجمعة 23 أيلول من نظارة فصيلة سرية جونية في قوى الأمن الداخلي، وبوشرت التحقيقات معهم لمعرفة ملابسات فرارهم.

وكان 19 موقوفًا من لبنانيين وسوريين بتهم مختلفة قد فرّوا من النظارة، وما زال حتى الساعة 10 موقوفين فارين وتستمر الأجهزة الأمنية في عملية البحث للقبض عليهم.

في السياق، أعلن وزير الداخلية للـ LBCI، فرار 19 موقوفًا من نظارة فصيلة جونية بينهم 10 من الجنسية اللبنانية و9 سوريين، إلا أنه عاد منهم 3 .

ومن أصل الـ 16 الفارين، تم توقيف 7 ليصبح عدد الهاربين من نظارة فصيلة جونية ٩.

وحصلت الـ LBCI على اسماء الفارين وهم:

١- عبد الكريم خ. (سوري)

٢- مشاري ا. (لبناني)

٣- عبد الكريم ا. (سوري)

٤- فهد ا. (سوري)

٥- احمد ا. (سوري)

٦- سارج ا. ي. (لبناني)

٧- قصي ه. (سوري)

٨- محمد ب. (لبناني)

٩- شاكر ا. (سوري)

أما أسماء الذين جرى توقيفهم حتى كتابة هذا الخبر:
– من توقفوا من قبل شعبة المعلومات:

١- توفيق ب. (لبناني)

٢- شربل ج. (لبناني)

٣- الياس ح. (لبناني)

٤- يزن ا. (سوري)

-من توقفوا من قبل الدرك الاقليمي:

٥- علي م. ( لبناني)

٦- ياسين ي. ( سوري)

– وموقوف من قبل الجيش (حاجز المدفون)

٧- عمار ي. (لبناني)

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