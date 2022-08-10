الأجهزة والمستلزمات الطبية تكفي حتى نهاية آب

أعلنت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية أن البضائع المتوافرة في مستودعاتها تكفي بالكاد لآخر آب الجاري. وأصدرت بياناً جاء فيه:

“1- تبلغنا من الشركات الموردة للمستلزمات الطبيّة، لا سيما مستلزمات غسيل الكلى والتي هي بالمبدأ مدعومة من قبل المصرف المركزي، أن التحويلات من قبل مصرف لبنان أخذت تعاني من تأخير غير مبرر، يفوق التسهيلات المقدّمة من الشركات الموردة حيث أن بعض الفواتير العالقة يعود تاريخها الى أكثر من سنة،

وبما أن هذا التأخير لم يعد يحتمل من قبل الشركات الموردة، وعليه ابلغت هذه الأخيرة وكلاءها في لبنان استحالة تلبية أيّة طلبية جديدة ما لم تسدد مستحقاتها القديمة أولاً ومن ثم دفع قيمة الطلبية الجديدة مسبقاً.

لذلك، جئنا نبلغكم، ولرفع المسؤولية عن عاتقنا، أن البضائع المتوفرة في مستودعاتنا حالياً بالكاد تكفي لغاية آخر آب من العام الحالي، وعليه نقترح تطبيق نفس السياسة التي كانت متبعة من قبل مصرف لبنان بالنسبة للمحروقات عموماً والبنزين خصوصاً، أي تحويل المبالغ المطلوبة قبل طرح البضائع في الأسواق اللبنانية بأسعار مدعومة. أما خلافاً لذلك فنحن عاجزون عن الاستمرار بالاستيراد.

2- وفي السياق نفسه تطالب الشركات وقف الدعم لمستلزمات القلب كلياً من قبل وزارة الصحة وتحويله للمريض مباشرةً أو للمستشفيات، وعليه تلتزم الشركات بأسعار الدعم لغاية آخر أيلول 2022 ريثما ينتهي المخزون في مستودعاتها آخذين في الاعتبار المستلزمات المنتظر وصولها، وتأمل أن تتجاوب وزارة الصحة مع مناشدتها علماً أن الشركات لن تستطيع أن تستورد بعد هذا التاريخ حسب آلية الدعم الحالية، سيما وان الشركات الموردة في الخارج ستتوقف عن توريد مستلزمات اضافية بسبب مستحقاتها العالقة لدى المصرف المركزي.

3- ترجو النقابة وزارة الصحة بالنظر والبت في موضوع التأشير تعليق العمل بالربط الإلكتروني وتحويله لتأشير المعاملات ورقياً فقط لحين انتهاء اضراب موظفي القطاع العام والايعاز للمجلس الأعلى للجمارك بوقف العمل موقتاً بالتأشير الإلكتروني وذلك لرفع الضرر الناتج عن تأخير إخراج المواد الطبية والصيدلانية من الجمارك.

4- تطالب النقابة المصرف المركزي الإفراج عن دفع فواتير كافة الشركات الاخرى العالقة في المصرف المركزي منذ أكثر من سنتين بقيمة أكثر من خمسين مليون دولار والمتعلقة بجميع المستلزمات الطبية الاخرى وذلك منعا للوصول الى انقطاع في جميع المستلزمات”.