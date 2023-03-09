الأجواء الباردة ستعود.. و"الشتوية" لم تنتهِ بعد!

يسيطر طقس متقلب وبارد نسبيًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لليوم الخميس، ثم يستقر ابتداء من يوم غد الجمعة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، التي ستتخطى معدلاتها الموسمية حتى عطلة نهاية الأسبوع، حيث تعود لتنخفض بعد ظهر الأحد مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز وسط تركيا، فيتحوّل الطقس تدريجيًا خلال الفترة المسائية إلى ماطر ثم تشتد غزارة الأمطار ليل الأحد/ فجر الإثنين مع برق ورعد ورياح تصل سرعتها إلى 65 كلم/ س.

هذا وقد توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل الآتي:

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على المرتفعات، وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية.

السبت: قليل الغيوم يتحول بعد الظهر إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح في الفترة المسائية.

الأحد: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة خلال النهار مع ضباب على المرتفعات وتبقى درجات الحرارة مرتفعة، أما الرياح فتكون ناشطة، تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر، وترتفع الرطوبة ثمّ يتحول مساء إلى غائم مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز وسط تركيا، فتشتد سرعة الرياح لتصل لحدود الـ 65 كلم/س فتصبح الأجواء مهيأة لأمطار متفرقة تشتد غزارتها فجر الإثنين بخاصة في المناطق الشماليّة يرافقها برق ورعد.

الحرارة: على الساحل من 14 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 15 درجة، في الداخل من 6 إلى 20 درجة.

الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة نهاراً، جنوبية شرقية ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.