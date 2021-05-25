الأحدب محذراً "حزب الله": الفتنة في طرابلس ستمتد الى كل لبنان

غرد النائب السابق مصباح الأحدب عبر “تويتر” فكتب: “في ذكرى التحرير نقول للإخوة في حزب الله إن بدأت الفتنة في طرابلس ستمتد الى كل لبنان وتفتح أبواب التدخلات الخارجية، وحينها لن يكون ثمة منتصر”.

أضاف: “أبواق الفتنة تقرع في طرابلس من قذائف طالت التبانة وجبل محسن، إلى إحراق مكتب حزب الكتائب، إلى انشودة علي بركات الفتنوية.. الخلفية واحدة!”

في ذكرى التحرير نقول للإخوة في حزب الله إن بدأت الفتنة في طرابلس ستمتد الى كل لبنان وتفتح أبواب التدخلات الخارجية، وحينها لن يكون ثمة منتصر.#مصباح_الاحدب #حزب_الله — Misbah Ahdab (@MisbahAhdab) May 25, 2021