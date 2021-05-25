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الأحدب محذراً "حزب الله": الفتنة في طرابلس ستمتد الى كل لبنان

25 - مايو - 2021
مصباح الاحدب

مصباح الاحدب

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غرد النائب السابق مصباح الأحدب عبر “تويتر” فكتب: “في ذكرى التحرير نقول للإخوة في حزب الله إن بدأت الفتنة في طرابلس ستمتد الى كل لبنان وتفتح أبواب التدخلات الخارجية، وحينها لن يكون ثمة منتصر”.

أضاف: “أبواق الفتنة تقرع في طرابلس من قذائف طالت التبانة وجبل محسن، إلى إحراق مكتب حزب الكتائب، إلى انشودة علي بركات الفتنوية.. الخلفية واحدة!”

 

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