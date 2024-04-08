الأحدب: هذه الجريمة هزت السلم الأهلي ووضعت لبنان في عين العاصفة

شجب النائب السابق مصباح الأحدب “الجريمة النكراء التي أودت بحياة باسكال سليمان، على يد عصابة من السوريين استغلوا تقصير الأجهزة الأمنية اللبنانية في حفظ الأمن الداخلي والتفلت السائد على الحدود اللبنانية السورية ليعيثوا في لبنان سرقة وقتلا واجراما دون أي رادع”.

وقال في بيان : “أتقدم بالتعزية من اهل باسكل وحزبه ومن كل اللبنانيين، وأحمل مسؤولية ما جرى للحكومة اللبنانية مجتمعة التي تغض الطرف عن عصابات الإجرام المنظمة ولا تعطي الأجهزة الأمنية الغطاء الكافي لضرب هذه العصابات وحفظ أمن الوطن”.

وختم : “هذه الجريمة هزت السلم الأهلي ووضعت لبنان في عين العاصفة، فاليوم باسكال وغدا لا ندري من، واذا لم تبادر القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية وانتخاب رئيس لا يرتهن لسياسة المحاور فان القادم أخطر واعظم . حمى الله لبنان من الفتن”.