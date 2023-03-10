"الأحرار": الدولة لم تعد تحتمل مشاحنات.. وكفى تلاعبًا بمصير اللبنانيين

طالب أعضاء المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار، كلّ الفاعلين والقابضين على سلطة القرار العمل بجدّية ومن دون كلل لتأمين حقوق الأساتذة ليكملوا مسيرتهم التربويّة وليعود المضربون منهم، مكرّمون، إلى وظائفهم.

واستهجن الوطنيّون الأحرار، في اجتماعهم الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون، التعرض للمؤسسة العسكرية وقيادة الجيش، وشدّدوا على تمسّكهم باستقلاليّة المؤسّسات العسكريّة والقضائيّة وأصرّوا على وجوب رفع يد السياسيّين عنها.

كما لفتوا إلى أن الدولة المشرفة على الإنحلال في ظلّ الأوضاع المتردّية، لم تعد تحتمل مشاحنات بين مكونات الوطن والعمل على إيجاد الحلول التي تضمن العيش الكريم للمواطن.

وبما يخصّ النقل المشترك، سأل المجلس السياسي عن مصير الباصات التي قدّمتها للبنان الدولتان الصديقتان قطر وفرنسا، ولماﺫا لم توضع هذه الهبات حتّى الآن في خدمة المواطنين مع تأمين المحروقات بأسعار مدعومة لقطاع النقل المشترك وسائر السائقين العموميّن .

وختم كفى تلاعبًا بمصير اللبنانيين، ودعا الشرفاء منهم لإعلاء الصوت بوجه المتطفّلين والمستزلمين والوصوليّين.