الأحرار: على المنظومة الحاكمة مراجعة حساباتها

عقد المجلس السياسي في حزب الوطنيين الاحرار اجتماعه الاسبوعي برئاسة كميل دوري شمعون وحضور الاعضاء، بعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
- توقف المجلس امام الاستمرار بتوقيف ابناء عين الرمانة مما تحول الى اعتقال، رغم الافراجات التي حصلت عن بعض الموقوفين، نستهجن وندين هكذا تصرف بوليسي يستنسخ ممارسات الاحتلال السوري، ترهيب واضطهاد من يدافع عن نفسه، مؤازرة وحماية من يستبيح كرامة المواطن ورزقه.
- تطرقنا الى تدهور العلاقات مع دول الخليج الناتجة عن تصرف هكذا منظومة محكومة من قبل دويلة سلاح حزب ولاية الفقيه مما يستدعي هذه المنظومة الحاكمة ان تراجع حساباتها وتصحح اخطائها وتضبط ممارسات حزب الله المسيئة الى الدول الشقيقة والصديقة.
- تطرقنا الى اهمية حصول الانتخابات النيابية في اوقاتها الدستورية، مما يسمح للقوى السيادية المعارضة محاسبة واقصاء هكذا منظومة تغطي السلاح والفساد في آن، كما يطلب الحزب من لبنانيي الانتشار التوجه بكثافة لتسجيل اسمائهم لما لهم من ثقل معنوي وعددي، لقلب هذه المعادلة ولمواجهة هذا السلاح، واعادة لبنان الى المنظومة العالمية، عليهم ترجمته في صناديق الاقتراع لتفادي الانزلاق الى العنف.