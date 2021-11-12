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الأحرار: على المنظومة الحاكمة مراجعة حساباتها

12 - نوفمبر - 2021
الوطنيين الأحرار

الوطنيين الأحرار

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عقد المجلس السياسي في حزب الوطنيين الاحرار اجتماعه الاسبوعي برئاسة كميل دوري شمعون وحضور الاعضاء، بعد ‏الاجتماع صدر البيان الآتي‎:‎

‎- ‎توقف المجلس امام الاستمرار بتوقيف ابناء عين الرمانة مما تحول الى اعتقال، رغم الافراجات التي حصلت عن بعض الموقوفين، ‏نستهجن وندين هكذا تصرف بوليسي يستنسخ ممارسات الاحتلال السوري، ترهيب واضطهاد من يدافع عن نفسه، مؤازرة وحماية من ‏يستبيح كرامة المواطن ورزقه‎.‎

‎- ‎تطرقنا الى تدهور العلاقات مع دول الخليج الناتجة عن تصرف هكذا منظومة محكومة من قبل دويلة سلاح حزب ولاية الفقيه مما ‏يستدعي هذه المنظومة الحاكمة ان تراجع حساباتها وتصحح اخطائها وتضبط ممارسات حزب الله المسيئة الى الدول الشقيقة ‏والصديقة‎.‎

‎- ‎تطرقنا الى اهمية حصول الانتخابات النيابية في اوقاتها الدستورية، مما يسمح للقوى السيادية المعارضة محاسبة واقصاء هكذا ‏منظومة تغطي السلاح والفساد في آن، كما يطلب الحزب من لبنانيي الانتشار التوجه بكثافة لتسجيل اسمائهم لما لهم من ثقل معنوي ‏وعددي، لقلب هذه المعادلة ولمواجهة هذا السلاح، واعادة لبنان الى المنظومة العالمية، عليهم ترجمته في صناديق الاقتراع لتفادي ‏الانزلاق الى العنف‎.‎

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