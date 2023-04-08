"الأحرار": لن نقبل أن يكون القرار الأمني اللبناني بيد أي ميليشيا

علّق عضو المكتب السياسي في حزب الوطنيين الاحرار الدكتور بيار يونس على اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، قائلاً:

“لم نعد نقبل بأي مسرحيات وبأي سيناريوهات تهدد الأمن والسلم في لبنان، ولم ولن نقبل يوماً أن يكون القرار الأمني اللبناني بيد أي ميليشيا أو أي دويلة وأي دولة أجنبية لها أجندات سياسية وأمنية في المنطقة، بعد أحداث البارحة في الجنوب، حيث كانت الأراضي اللبنانية مسرحاً ومنصةً لأعمال أمنية، مزيفة أو حقيقية، كادت أن تشعل حرباً بين لبنان وإسرائيل”.

أضاف: “لم يعد مقبولاً أن تستمر الدولة الرسمية بهذا الموقف المتخاذل أمام بسط سيادتها المطلقة على كامل الجغرافيا اللبنانية، واليوم، وأكثر من أي يوم مضى، يستمر حزب الوطنيين الأحرار بمعركته لصون سيادة لبنان وكرامته، وهو، الحزب الذي قدم آلاف الشهداء في سبيل هذه القضية، يطالب رئيس وأعضاء المجلس النيابي، هذا المجلس الذي يمثل مصدر السلطات، أي الشعب اللبناني، بإصدار موقف رسمي وحازم وواضح ينادي بسيادة الدولة اللبنانية وبحصر أي قرار أمني بيدها وبيد الجيش اللبناني فقط، لا نريد حرباً للآخرين على أرضنا، ولا نسمح أن تكون أراضينا ممراً لأي مشروع أو طموح، لا نريد سوى سلطة دولتنا الموحّدة وهيبة جيشنا الذي وحده له قرار الأمن وحماية الحدود والدفاع عن لبنان”.