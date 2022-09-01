الأحرار: نرفض النوايا المبّطنة لدمج النازحين أو توطينهم في لبنان

لفت عضو المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار “بيار يونس” إلى “ضرورة التنبّه والتضامن اللبناني العام حول رفض كل المحاولات لدمج وتوطين نازحين في لبنان”.

وأضاف في تصريح: “فبعدما صرّح رئيس لجنة التربية النيابية النائب “حسن مراد” عن معلومات عن ضغط دولي من أجل تعليم النازحين السوريين في دوامات ما قبل الظهر بدل الطلاب اللبنانيين، يؤكد حزب الوطنيين الأحرار أن النوايا المبطنة لدمج النازحين أو توطينهم في لبنان مرفوضة بشكل قاطع”.

هذا ودعا “جميع القوى السياسية في لبنان للوقوف معاً في وجه هذه النوايا والمحاولات، وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو إملاءات تكون نتائجها وخيمة على المصلحة اللبنانية العليا”، معتبرًا “أن لبنان يرزح حالياً تحت أعباء النزوح المدمّرة لبنيته التحتية المتهالكة، ومع إحترامنا لقضية النازحين ومعاناتهم الإنسانية، إلّا أنّ بلادهم “الآمنة” أَولى برعايتهم وإحتضانهم”.