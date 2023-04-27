الخميس 7 شوال 1444 ﻫ - 27 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الأحرار" يدعو إلى حلّ أمميّ: معضلة النزوح السوريّ تُهدّد بانفجار كبير

منذ ساعة واحدة
حزب الوطنيين الأحرار

حزب الوطنيين الأحرار

A A A
طباعة المقال

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء، وتوقف في بيان، “عند مخاطر اللجوء السوري وآثاره المدمرة على الكيان اللبناني ككل”، ودعا الأمم المتحدة إلى “حل هذه المعضلة البالغة الخطورة التي تهدد بانفجار كبير، وذلك عبر إحصاء دقيق للاجئين ونقلهم إلى مخيمات آمنة داخل سوريا، ضمن إطار المواثيق الدولية التي ترعى حقوق اللاجئين وتلتزم مبادئ حقوق الانسان”.

وناقش زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للبنان، وأكد “ضرورة التزامها الأصول التي ترعى العلاقات الدولية، ورحّب بها في حال كانت تهدف إلى المساهمة في حل الأزمات التي يعاني منها لبنان من دون التدخل بشؤونه الداخلية، بما فيها فرض أجندة إيرانية أو رئيس تسميه إيران على لبنان”.

وفي “ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية”، طالب المجلس بـ “تطبيق واحترام اللامركزية الإدارية الموسعة التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني- اتفاق الطائف واعتبرها المدخل للاصلاح في لبنان. كما رفض سياسة زيادة الرسوم الجمركية والضرائب التي ترهق القطاعات الاقتصادية وتزيد من فقر اللبنانيين”، مؤكدًا “وجوب اعتماد الحوكمة وتطبيق الاصلاحات، عبر وقف الهدر والسرقات ومنع تسييب الحدود ومعاقبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة وضبط موارد ونفقات الدولة وتطوير الادارة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ماريان الحويك
    التحقيقات مستمرة.. الوفد القضائيّ الأوروبيّ يستجوب مساعِدة سلامة
    وقفة احتجاجيّة للمأهلين المتقاعدين أمام وزارة الداخلية
    وسط استنفار أمنيّ.. "صوت بيروت" يواكب التحرّك الاحتجاجيّ أمام "الداخليّة"
    وضاح صادق
    صادق: مستمر في الضغط.. والأولويّة أن يعود الملعب البلدي لبيروت

    الأكثر قراءة

    الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
    "تأهّبوا".. العالم الهولنديّ يُحذّر المنطقة العربيّة وإيران من "زلزال كبير"
    سامي خياط
    وفاة الممثل المسرحي والكاتب الكوميدي سامي خياط
    سلاح حزب الله
    حزب الله من التطرف الى الليونة.. وهذا مصير سلاحه