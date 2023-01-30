"الأحرار": "يلي استحوا ماتوا"

ردّت أمانة الاعلام في حزب الوطنيين الأحرار على كلام رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وقالت: “من المضحك المبكي ان يطل رئيس التيار الوطني الحر مهدداً اللبنانيين بترشحه لرئاسة الجمهورية، كما لو أنه يعرف سلفاً ان وصوله او حتى ترشحه لموقع الرئاسة هو كارثة على الشعب اللبناني”.

وأضافت، في بيان: ألم يكتف جبران من التدمير الذي ألحقه هو والرئيس السابق ميشال عون بجميع المواقع المسيحية، حتى اطّل البارحة متهجماً على قائد الجيش، طبعاً من دون حق اذ اننا لا نستطيع ان ننكر ما فعله قائد الجيش بغية الحفاظ على المؤسسة العسكرية ، التي هي الحجر الاخير المتبقي في الدولة”.

وختمت: “كفى حروباً عبثية ودونكيشوتية. كفى تدميراً لهذا البلد. إرحموا عقولنا وعن جد، يلي استحوا ماتوا”.