الأرض “تغلي”… و “الثورة 2” تجهّز أرضيّتها

جاء في “الراي” الكويتية:

كأنّ “الأرض تغلي” على “خطوط التماس” الداخلية المتعددة المحور، فيما يَمْضي “كوفيد – 19” بمنحاه الانحداري الذي لم يُخْمِد المخاوف من “خلايا نائمة” قد تستولد موجاتٍ كورونية قاصمة للنظام الصحي.

ولم يكن عابراً في الساعات الماضية ارتسام مؤشراتٍ مُقْلِقة بإزاء الأفق الذي لا تنقصه أساساً اضطراباتٌ فيما هو يسير على حبل رفيع مشدود وبلا أي شبكات أمان حتى الآن يمكنها أن توقف السقوط المالي الكبير الذي بدأ في هاويةٍ يبدو قعرُها مدجّجاً بألغام قابلة للانفجار.

وأبدت أوساطٌ واسعة الاطلاع في هذا السياق عدم ارتياحٍ لمظاهرٍ معاودة تحرّك “الفوالق” على خط “الصراع” بين رعاة حكومة الرئيس حسان دياب وبين الأطراف المعارضين لها، فيما “انتفاضةُ 17 تشرين الأول” تستكمل عُدّة الـ”ثورة 2″ التي تجهز أرضيتها الإعلامية والشعبية بما يشي بانفجار غضبٍ أوسع في زمن الانهيار المالي الذي فاقم “كورونا” من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على وهج “احتراق” العملة الوطنية وانخفاض قيمتها في شكل غير مسبوق أمام الدولار الذي يواصل “التحليق” بسعر صرف ناهز أمس 3250 ليرة

ويذكر أن مناطق عدة في لبنان شهدت تجمعات لمحتجين رفضاً للوضع المعيشي، وتدني سعر صرف الليرة اللبنانية وسط تدابير أمنية مشدّدة ينفذها الجيش.

وردّد المحتجون هتافات رفضاً لارتفاع سعر صرف الدولار وتردّي الأوضاع المعيشية وغلاء السلع الغذائية، وطالبوا باسترداد الأموال المنهوبة ووضع حد لانهيار الليرة ومحاسبة التجار الجشعين، وتأمين الحد الأدنى من العيش بكرامة للمواطنين.