الأزمات تتوالى.. البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أنها طلبت من سفير لبنان المملكة مغادرة أراضيها خلال الـ 48 ساعة القادمة، “وذلك على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة”، بحسب ما ذكرت الوزارة.

وأوضحت الوزارة بأن “هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة”.

ويأتي ذلك بعد التصعيد السعودي الديبلوماسي الأخير حيث أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان وليد البخاري للتشاور، وطلبت مغادرة السفير اللبناني لديها فوزي كبارة خلال الـ48 ساعة القادمة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقررت المملكة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى السعودية، وذلك عقب الأزمة التي أحدثتها تصريحات لقرداحي، كان أدلى بها في الخامس من آب الماضي أي قبل تعيينه وزيراً لكن تمّ عرضها أخيراً، وتحدّث فيها عن حرب اليمن ودور السعودية والإمارات فيها، معتبراً أنّ “الحوثيين” في اليمن يدافعون عن أنفسهم في وجه الاعتداء عليهم.