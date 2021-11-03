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الأزمة الخليجية تضرب قطاع صناعة الذهب والمجوهرات

3 - نوفمبر - 2021

محل ذهب

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أعلنت نقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان في بيان، أنها عقدت اجتماعا موسعا برئاسة النقيب بوغوص كورديان في برج حمود، وتم البحث في “الأوضاع الاقتصادية التي وصل اليها لبنان، بخاصة بعد الأزمة السياسية مع دول الخليج الشقيقة والتي انعكست سلبا على الصناعيين من خلال قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية”، مطالبة “الدولة والوزارات المختصة بضرورة حماية كل القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها صناعة المجوهرات”.

وأكد خلال الإجتماع على “أهمية العلاقات الإستراتيجية الاقتصادية والاخوية مع دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من أجل الاستمرار في حماية اقتصادنا الوطني والعربي، بخاصة لجهة إقامة المعارض السنوية في قطاع المجوهرات الذي يعزز العلاقات الصناعية والتجارية مع الدول العربية والخليجية الشقيقة”.

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