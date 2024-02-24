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الأزمة تتزايد.. موظفو البلديات واتحاداتها يدعون لإضراب عام تحذيري

منذ 57 دقيقة
إضراب

إضراب

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دعا موظفو البلديات واتحاداتها في لبنان إلى اضراب عام تحذيري نهار الإثنين 26 شباط 2024 في جميع البلديات واتحادات البلديات، يتزامن مع وقفة احتجاجية الساعة العاشرة صباحا أمام مباني البلديات واتحاداتها لتوجيه رسالة إلى الحكومة اللبنانية لإنصاف موظف البلدية والاتحاد ومساواته بباقي موظفي الإدارات العامة.

وقال الموظفون في بيان: “نعتذر من المواطنين جميعا لأننا مضطرين إلى إيقاف العمل والخدمات المتعلقة بالمواطن نهار الإثنين وذلك رغما عنا، على أن نعاود العمل صباح الثلاثاء. علماً أنه إذا لم يتم إنصافنا واتخاذ المرسوم مناسب العادل سنتوجه إلى الإضراب المفتوح في البلديات وتوقيف الاعمال نهائيا حتى تحقيق المطالب”.

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