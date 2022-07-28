الأسمر التقى ميقاتي: نطلب من القطاع العام العودة إلى العمل

أشار رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشاره الأسمر​، خلال لقائه رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ في السراي، الى أن “الزيارة اليوم هي لشكر ميقاتي على رعايته مؤتمر وزراء الزراعة المشرقيين، وهي خطوة تمهد لدعم الزراعة اللبنانية وانفتاح العالم الزراعي اللبناني على الاردن وسوريا والعراق وفلسطين”.

ولفت الأسمر، الى “أننا بحثنا مسألة الإضراب في ​القطاع العام​، ونحن في الإتحاد العمالي العام نقول أنه بعد المقررات الايجابية التي صدرت عن اللجنة الوزارية والتي نعتبرها خطوة الى الأمام، نطلب من القطاع العام العودة إلى العمل، واذا كان هناك من مطالب أخرى ونحن نحملها ونطلب استمرار الحوار حتى نصل الى اتفاق مبدئي يمهد لدرس مبدأ الرواتب وزيادات غلاء معيشة مقبولة، بعد إقرار ​الموازنة العامة​ وطبعا، هناك تفاهم مع ميقاتي على هذا الامر، وأن يكون هناك حد أدنى من الحضور في القطاع العام”.

وشكر الأسمر، ​وزارة المالية​ “التي بادر الموظفون فيها الحضور الى اعمالهم لنتمكن من إنجاز الرواتب للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين، ونقول انه على بقية الوزارات أن تؤمن دواما مقبولا لتأمين الخدمات للمواطنين ومنها الخدمات الصحية، الإجتماعية، الاقتصادية، التربوية”.

وأوضح “أننا بحاجة الى اعادة تحريك القطاع العام لتأمين وسائل تمويل للدولة اللبنانية بانتظار اقرار الموازنة. وبحثنا أيضا موضوع المصالح المستقلة والمؤسسات العامة التي لم ترد ضمن إطار المرسوم من حيث تعويض الإنتاجية والحضور 3 ايام أسبوعيا”.

وذكر الأسمر، أن “ميقاتي وعد أن يصار الى اصدار مرسوم اخر الأسبوع المقبل وهناك اجتماع يخصص يوم الثلاثاء المقبل لهذا الموضوع، على أن تمول المؤسسات القادرة على التمويل هذا المبدأ، والمؤسسات الأخرى ستلجأ الى طلب سلفات من وزارة المالية. لذلك نطلب من الإخوان في اتحادات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة رفع الإضراب بانتظار نتائج الإجتماع الذي سيحصل نهار الثلاثاء المقبل والذي سينتج عنه مرسوم يساوي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحادات البلديات والمستشفيات الحكومية والضمان الاجتماعي وتلفزيون لبنان بالقطاع العام من حيث منحة الإنتاج”.