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الأسمر: المطلوب انتخاب رئيس يُعيد بناء الدولة ويفرض هيبة القوى الشرعية ‏

منذ 6 دقائق
عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر

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أعلن النائب سعيد الأسمر أننا “نحتفل بعيد الميلاد المجيد، عيد الفرح والبهجة والأمل، وقد خصّصنا لكم أنتم الأطفال هذا الاحتفال ‏لأنكم المعنى والجوهر لهذا العيد، ولكي تبقى البسمة مرسومة على وجوهكم، ونهتف معاً ولد المسيح… هللويا”.‏

وأضاف الأسمر خلال حضوره حفلاً ميلادياً: “جزين عانت الكثير من الويلات والمآسي، ودفعت شهداء ودماء، وبفضل إيمان وصمود ‏وتضحيات أبنائها تخطّت كلّ هذه الصعاب. وسنتخطى معاً أيضاً مرة أخرى هذه المحنة الإقتصادية التي تعصف بنا”.‏

وتابع: “ولأنّ ولادة المسيح هي ولادة للأمل بغد أفضل وولادة جديدة للبنان الذي نطمح اليه، لن نفقد الرجاء بأن مستقبل لبنان مهما ‏تأخّر سيكون زاهراً كما نُريده”.‏

وأكد الأسمر أننا “نحن “القوات اللبنانية” ومن خلال تكتّل “الجمهورية القوية” مستمرون بالعمل، ولن نوفر جهداً بالتعاون مع أبناء هذه ‏المنطقة الحبيبة، من أجل بناء مستقبل أفضل لكم فتثبتون في أرضكم ولا تتركونها بحثاً عن عمل ومستقبل في مكان آخر”.‏

وقال: “المطلوب أولاً انتخاب رئيس للجمهورية يضمن حرية وسيادة وكرامة هذا الوطن وأبنائه، رئيس يُعيد بناء الدولة ويفرض هيبة ‏وسلطة القوى الشرعية وعلى رأسها الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية، ويحمي شعبه ويؤمّن لهم العدالة الإجتماعية والمساواة ‏أمام القانون بواسطة قضاء عادل نزيه وحرّ”.‏
تمنى الأسمر “ان تحل الأعياد بالفرح على أمل أن تحمل لكم السنة الجديدة الأمل بغدٍ أفضل‎.”‎

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