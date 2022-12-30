الأسمر: المطلوب انتخاب رئيس يُعيد بناء الدولة ويفرض هيبة القوى الشرعية ‏

أعلن النائب سعيد الأسمر أننا “نحتفل بعيد الميلاد المجيد، عيد الفرح والبهجة والأمل، وقد خصّصنا لكم أنتم الأطفال هذا الاحتفال لأنكم المعنى والجوهر لهذا العيد، ولكي تبقى البسمة مرسومة على وجوهكم، ونهتف معاً ولد المسيح… هللويا”.
وأضاف الأسمر خلال حضوره حفلاً ميلادياً: “جزين عانت الكثير من الويلات والمآسي، ودفعت شهداء ودماء، وبفضل إيمان وصمود وتضحيات أبنائها تخطّت كلّ هذه الصعاب. وسنتخطى معاً أيضاً مرة أخرى هذه المحنة الإقتصادية التي تعصف بنا”.
وتابع: “ولأنّ ولادة المسيح هي ولادة للأمل بغد أفضل وولادة جديدة للبنان الذي نطمح اليه، لن نفقد الرجاء بأن مستقبل لبنان مهما تأخّر سيكون زاهراً كما نُريده”.
وأكد الأسمر أننا “نحن “القوات اللبنانية” ومن خلال تكتّل “الجمهورية القوية” مستمرون بالعمل، ولن نوفر جهداً بالتعاون مع أبناء هذه المنطقة الحبيبة، من أجل بناء مستقبل أفضل لكم فتثبتون في أرضكم ولا تتركونها بحثاً عن عمل ومستقبل في مكان آخر”.
وقال: “المطلوب أولاً انتخاب رئيس للجمهورية يضمن حرية وسيادة وكرامة هذا الوطن وأبنائه، رئيس يُعيد بناء الدولة ويفرض هيبة وسلطة القوى الشرعية وعلى رأسها الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية، ويحمي شعبه ويؤمّن لهم العدالة الإجتماعية والمساواة أمام القانون بواسطة قضاء عادل نزيه وحرّ”.
تمنى الأسمر “ان تحل الأعياد بالفرح على أمل أن تحمل لكم السنة الجديدة الأمل بغدٍ أفضل.”