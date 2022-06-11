الأسمر: الوضع لم يعد يحتمل أي تأجيل

استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، لقاء اقتصاديا ضم الى جانب رئيس الغرفة توفيق دبوسي، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه والأمين العام سعدالدين حميدي صقر، بمشاركة مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال مقبل ملك.

وتخلل اللقاء بحث في ضرورة إنصاف عمال لبنان والتخفيف من أعباء أكلاف المحروقات بشقي النقل والكهرباء، وتأكيد تأمين سلامة العلاقة بين أرباب العمل والعمال للوصول الى التوازن الذي يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

ولفت رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، خلال لقاء اقتصاجي، إلى أنّ اللقاء “إيمان وطني بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، فالوطن يعنينا وكل مواطن فيه، ولا نفرق بين منطقة وأخرى. طرابلس محورية بالنسبة للبنان، وعندها مقومات كثيرة يمكننا ان نستثمرها لقيامة البلد”.

وأوضح أنّ “هذا اللقاء يؤكد ضرورة تصحيح الأجور وأنها من أولوياتنا. شركاؤنا من موظفين وعمال لا يمكن ان نستغني عنهم ولا يمكن ان نتركهم في الضياع. نحن نعتبر انفسنا الأب الصالح لموظفينا وعمالنا، وموضوع النقل والمحروقات سواء بالنقل او بالاشتراكات والإنارة شأن أساسي”، لافتًا إلى أنّه “سيصدر موقف اليوم عن الهيئات الاقتصادية بشخص رئيسها محمد شقير وشخص رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ووجودنا في طرابلس وطني، لنؤكد ان كل شعب لبنان وكل المصالح وكل الاقتصاد الوطني، مسؤوليتنا”.

من جهته أشار رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير، إلى أنّ “طرابلس في قلب كل لبناني شريف ومخلص ومحب لهذا البلد، وهي مظلومة. فإذا نظرنا الى المشاريع التي يطرحها دبوسي، نسأل ما الذي تحتاجه غير القرار السياسي؟ كل شيء متوفر في طرابلس، مدينة اقتصادية ومرفأ ومطار ومراكز سياحية، ثم اليد العاملة لا تحتاج الا الى قرار سياسي”.

ولفت إلى أنّه “لا يمكن ان تأخذ طرابلس أي شيء من أمام أحد، واذا كانت بيروت بخير فطرابلس بخير واذا كانت طرابلس بخير فلبنان بخير. هذه المشاريع التي تطرحها غرفة طرابلس بين أيدينا وننتظر تأليف حكومة. يجب ألا نسكت كهيئات اقتصادية على حرمان طرابلس من مشاريعها الانمائية. يكفي هذا الظلم لطرابلس وأبنائها. وبالنسبة للاتحاد العمالي العام الذي تربطني به علاقة محبة واحترام، عندنا الخوف عينه على العامل وعلى اصحاب العمل، ولا يمكن ان نرضى بأن يبقى الحد الأدنى الذي يتقاضاه الموظف مليوني ليرة، ولا يمكن ان نقبل بـ65 ألف ليرة للنقل، فهي لا تكفي العامل للانتقال من بيته الى مركز العمل”.

وأكد “أننا ان شاء الله سنبحث هذه الأمور في طرابلس، مدينة الخير، وننقل هذه الأفكار كلها. وفي الاسبوع المقبل، يجب من خلال اجتماعنا ان يتخذ قرار سريع، لأن الوقت ليس لمصلحة أحد. أعد ان نتخذ قرارا ولا ننتظر الدولة، فنحن منذ زمن لا ننتظرها”.

أما رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر فشدد على أن “الوضع لم يعد يحتمل أي تأجيل، لذا يجب بت هذه المواضيع الشائكة عن الحد الأدنى للاجور وبدل النقل والمدارس والتعويضات العائلية”.

وذكر “اننا نحرص على العمال وعلى المؤسسات التي يجب أن تستمر حتى يتمكن العمال من الاستمرار، لذلك أحيي موقف دبوسي وشقير والرئيس نجيب ميقاتي الذي اتصلت به وهو موجود في الأردن، وطالبت بزيادة بدل النقل في القطاعين العام والخاص ووعد خيرا، لأننا في أحد الاجتماعات الشهيرة مع الرئيس شقير، وضعنا أسسا لرفع الحد الأدنى للاجور وبدل النقل”.

وردا على سؤال عن مطالبته برفع بدل النقل الذي لم تسدد قيمته على أساس التعديلات كشف الاسمر، أنّ “الاتصال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تناول وضع الخزينة الكارثي، وتوقف الإدارة عن العمل، لذلك المبادرة هي لرفع بدل النقل وبدل النقل المقطوع للاجهزة العسكرية. هذه الاتفاقات يجب ان تطبق ولا تبقى حبرا على ورق. الاتصالات قائمة وسيكون لقاء قريب مع ميقاتي لبت خطوات قريبة وتلافي مخاطر إضراب القطاع العام الذي سيؤدي الى مزيد من التدهور الاقتصادي”.