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الأسمر: لبنان بحاجة إلى 5 سنوات من الإغاثة إذا بدأنا اليوم

26 - مايو - 2021
آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 12:06 مساءً
بشارة الأسمر

بشارة الأسمر

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أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في الاعتصام المركزي في مقر الاتحاد، “ان قضيتنا المركزية هي تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين فورا”، معتبرا انه “من دون حكومة لا معالجات”.

دعا الاسمر المسؤولين الى المبادرة للتنازلات، وقال: “كفى محاصصة واتهامات ورفعا مقنعا للدعم كما يجري في الدواء والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية”، وسأل: “إذا رفع الدعم عن الضمان من سيدفع الفرق بين الـ1500 وسعر السوق السوداء؟”، ورأى ان “لبنان بحاجة إلى 5 سنوات من الإغاثة إذا بدأنا اليوم، ومن أين سيتم تأمين الأموال؟ هل من أموال المودعين؟”.

وقال: “سنبادر الى توسيع الحلقة النقابية باتجاه جبهة نقابية واحدة تواكب التطورات في لبنان”. مؤكدا انه “آن الأوان لتشكيل حكومة في أسرع وقت”.

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