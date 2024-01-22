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الأسمر: لتمويل مشروع إعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة

منذ 40 دقيقة
بشارة الأسمر

بشارة الأسمر

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رحّب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بـ”إدراج مادة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٤ حول إعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعديل المادة ٥١ من قانون الضمان وفقًا لذلك، بحيث يحتسب تعويض نهاية الخدمة للأجير المتقاعد عن عام ٢٠٢٣ وما يليه وفق دولار ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية”.

وطالب الأسمر في بيان، “بأن يشمل هذا التعديل كل الأجراء الذين تركوا العمل بدءًا من ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ تاريخ بدء الاحتجاجات الشعبية وبدء الانهيار الاقتصادي”.

وأكد “مسؤولية الدولة في تمويل هذا المشروع أو بتأمين تمويله من مصادر محققة حتى يوضع القانون في مادته الثالثة والتسعون موضع التنفيذ ولا يبقى حبرًا على ورق ووعدًا يصعب تحقيقه”.

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