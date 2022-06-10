الأسمر لصوت بيروت انترناشونال: بدل النقل لموظفي القطاعين العام والخاص سيُبت الأسبوع القادم

في ظل ارتفاع أسعار المحروقات لم يعد بمقدور الموظفين الوصول الى اماكن عملهم سيما وان رواتبهم الزهيدة لم تعد تكفيهم لشراء حاجياتهم الاساسية بعد تدهور العملة الوطنية والارتفاع الجنوني لاسعار كافة السلع.

هذا واعلن موظفو القطاع العام الاضراب المفتوح ابتداءً من الاثنين المقبل للمطالبة :

أولاً

أ- تصحيح الرواتب والمعاشات والتعويضات وفقا لارتفاع مؤشر الغلاء، أو وفقا لمنصة صيرفة، وذلك بعد تصحيح الخلل الناتج عن القانون رقم ٤٦/٢٠١٧ ( سلسلة الرتب والرواتب) بحق الأجراء والمتعاقدين ، والفئات الخامسة والرابعة رتبة ثانية.

ب- رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين :

– إعادة احتساب المعاش التقاعدي على اساس ١٠٠%.

– الغاء ضريبة الدخل عن هذا المعاش عملا بقرار المجلس الدستوري رقم ١٣/٢٠١٧.

ثانيا

الزيادة الفورية للتقديمات الصحية والاجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، بما يتناسب مع ارتفاع كلفتها .

ثالثا

تأمين قسائم بنزين للموظفين بما يتناسب مع المسافات التي تفصلهم عن مراكز عملهم.

رابعا

إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر ايام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة قبل الظهر من ايام الجمعة ، لأن الدوام الحالي أصبح في ظل الظروف الراهنة، غير مبرر ومستحيل التطبيق، لناحية تأثيره وعدم مراعاته للحياة العائلية ، والاقتصادية ايضا

في هذا الاطار، كشف رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر لصوت بيروت انترناشونال ان الاسبوع المقبل سيتم بت موضوع بدل النقل لموظفي القطاعين العام والخاص مشيراً الى اجتماع سيُعقد مع وزير العمل مصطفى بيرم والهيئات الاقتصادية.

واذ كشف على ان الاتحاد العمالي يطالب بان يكون بدل النقل ١٥٠ الف ليرة شدد على ضرورة اعطاء الموظفين مبالغ مقطوعة للقطاعين العام والخاص على غرار ما حصل سابقاً.

وقال الاسمر ان الوضع لم يعد محمولاً فالمواطن يئن تحت وطأة ازمة معيشية غير مسبوقة في ظل انهيار العملة الوطنية و ارتفاع الاسعار كافة سيما اسعار المحروقات اذ لم يعد بإمكان الموظف الوصول الى مكان عمله.

علماً ان قسم كبير من القطاع العام والمؤسسات العامة لم يتقاضى بدل النقل منذ عدة اشهر كما لم يتقاضى المبالغ المقطوعة خصوصاً بعض المستشفيات الحكومية وبعض البلديات و وبعض المؤسسات العامة منهم موظفي تلفزيون لبنان و الاذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للاعلام.

كما كشف الاسمر انه اجرى اتصالاً مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الموجود في الاردن وبحث معه في موضوع مطالب الموظفين سيما موظفي القطاع العام الذين اعلنوا الاضراب المفتوح ابتداءً من الاثنين المقبل متمنياً تحقيق مطالب هؤلاء الموظفين المحقة من زيادة للرواتب وبدل النقل في ظل تدهور قيمة رواتبهم