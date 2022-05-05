الأسمر لـ”صوت بيروت انترناشونال”: مساعٍ كي يصبح بدل النقل ١٥٠ الف ليرة

كشف رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الاسمر لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن ان هناك مساعٍ تبذل كي تُدفع المساعدة الاجتماعية التي اقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام قبل العاشر من الشهر الحالي.

وقام في هذا الاطار بالتواصل مع المعنيين سيما مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل الذي كان قد اصدر قراراً بتأجيل الدفع الى ١٥ الحالي تزامناً مع الانتخابات النيابية.

كما كشف الاسمر عن ان هناك مساعٍ لزيادة بدل النقل للقطاعين العام والخاص قد يصل الى ١٥٠ الف ليرة مع الرئيس ميقاتي والهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، مشيراً إلى انه سيُعقد غداً اجتماع بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية لهذه الغاية متمنياً ان يتم اقرار هذا الامر قبل الانتخابات النيابية المرتقبة.