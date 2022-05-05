الجمعة 5 شوال 1443 ﻫ - 6 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسمر لـ”صوت بيروت انترناشونال”: مساعٍ كي يصبح بدل النقل ١٥٠ الف ليرة

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 5 - مايو - 2022 8:55 مساءً
​بشارة الأسمر​

​بشارة الأسمر​

اميمة شمس الدين
A A A
طباعة المقال

كشف رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الاسمر لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن ان هناك مساعٍ تبذل كي تُدفع المساعدة الاجتماعية التي اقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام قبل العاشر من الشهر الحالي.

وقام في هذا الاطار بالتواصل مع المعنيين سيما مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل الذي كان قد اصدر قراراً بتأجيل الدفع الى ١٥ الحالي تزامناً مع الانتخابات النيابية.

كما كشف الاسمر عن ان هناك مساعٍ لزيادة بدل النقل للقطاعين العام والخاص قد يصل الى ١٥٠ الف ليرة مع الرئيس ميقاتي والهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، مشيراً إلى انه سيُعقد غداً اجتماع بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية لهذه الغاية متمنياً ان يتم اقرار هذا الامر قبل الانتخابات النيابية المرتقبة.

    المزيد من أخبار لبنان

    جواز السفر اللبناني
    تكلفة رسوم جواز السفر اللبناني.. الأغلى في العالم
    وزير الداخلية بسام المولوي
    مؤتمر صحافي تقييمي لوزير الداخلية الاثنين.. بعد انتخابات المغتربين
    وزير الصحة فراس الأبيض
    الأبيض ترأس اجتماعاً للمجلس الصحي الأعلى

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    بعد فشل بعض الممثلين بتسويق التيار.. باسيل “اكل الضرب”
    بوتين ووزير الدفاع الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    هل يفعلها بوتين حقاً في التاسع من أيار الحالي؟!
    لائحة بيروتية تنسحب من السباق الانتخابي!