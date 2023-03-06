الأسمر: لن نسمح بانتخاب رئيس من 8 آذار وأخذ لبنان إلى المجهول

أسف عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر “لكون لا حلول للأزمة الرئاسية، فالبعض يتصرف وكأن الانتخابات الرئاسية هي انتخابات خاصة مع ضرب للدستور”.

وقال في حديث إذاعي إننا “لن نسمح بانتخاب رئيس من 8 آذار وبأخذ لبنان إلى المجهول، ولا غالبية لسليمان فرنجية والجلسات المفتوحة هي الحل، كما أننا لن نقبل بالتطبيع في الفراغ ولا نريد رئيسا يحمي ظهر “حزب الله”. نريد رئيساً صنع في لبنان ونريد أفضل العلاقات مع الدول العربية”.

وشدد على أن “القوات اللبنانية ” تلعب دور “أم الصبي” عبر محاولة توحيد صفوف المعارضة.

ولفت الأسمر إلى أن “خيار التيار الوطني الحر لا يزال كما كان سابقاً فهدفهم المحاصصة على قاعدة “أنا أو لا أحد”، وهم لا يزالون في حضن حزب الله، ولا يريدون التخلي عن وزارة الطاقة لأنهم يعلمون أن من سيخلفهم سيفضح السرقات ويحسن الكهرباء”.

ورداً عى سؤال، أكد الأسمر “أن القوات اللبنانية بعيدة كل البعد من المحاصصة، فهدفنا بناء الدولة القوية ولسنا من حاملي شعار “ما خلونا”، ونحن رأس حربة للوصول إلى لبنان الذي يشبهنا ولن نستسلم للبنانهم”.