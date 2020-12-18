الأسمر: لن يُرفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أننا “عقدنا سلسلة اجتماعات مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن حول موضوع الأدوية حيث أن رفع الدعم عن الدواء سيوفر نحو 200 مليون دولار ولن يكون هناك رفع دعم عن أدوية الأمراض المزمنة”.

وقال الأسمر لـ”صوت كل لبنان”: “45 في المئة من الشعب اللبناني غير مضموناً فكيف يمكنه دفع الدواء على الـ 8000 ودخول المستشفى لذا ليس لدينا حل سوى ترشيد فاتورة الاستيراد”.

يذكر أنه أعلن الأسمر سابقاً، تعليق الإضراب الوطني العام الشامل الذي كان مقررا يوم غد الأربعاء ومتابعة ملاحقة كل القضايا المعيشية والاقتصادية مع المراجع المختصة من وزراء معنيين وكتل نيابية ومسؤولين واتخاذ القرارات المناسبة في حينه.

وتلا الاسمر بيانا، قال فيه: “كان الاتحاد العمالي العام قد دعا إلى تنفيذ إضراب وطني عام احتجاجا على مجمل الوضع المعيشي والاقتصادي وطرق معالجته القاصرة من قبل الحكومة المستقيلة ووزرائها والتعثر المتزايد في تشكيل حكومة جديدة.

وقد رأينا من واجبنا اليوم أن نضعكم في آخر التطورات التي حصلت منذ إعلان الإضراب في 9/12/2020 حتى اليوم. وفي البداية أود الإشارة إلى أن الاتحاد العمالي العام كان قد بادر الى تنظيم يوم “غضب” في 14/10/2020 على كل الأراضي اللبنانية وفي كافة المصالح والمؤسسات والمعامل والمصانع بشكل منقطع النظير. أقول ذلك لأؤكد أن الاتحاد هو العمود الفقري للتحركات الشعبية للحفاظ على حقوق الشعب اللبناني بكافة فئاته.