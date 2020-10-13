استمع لاذاعتنا

الأسمر: مقبلون على كوارث

منذ 17 ساعة
آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2020 10:57 صباحًا
​بشارة الأسمر​

​بشارة الأسمر​

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أننا “بحاجة الى تعاون ضمن السياسة الاستشفائية والدوائية وكان هناك اتفاق على ضرورة مشاركتنا في كل الإجتماعات التي تعنى بشؤون العاملين وذوي الدخل المحدود لأننا أمام أزمة دواء قبل رفع الأسعار حتى”.

وقال في مؤتمر صحفي: “نحن مقبلون على كوارث أكثر إذا لم تكن المعالجات على القدر اللازم ولا يمكن أن نتحمّل رفع الدولار في المستشفيات الى 3900 ليرة والمطلوب التعاون مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن”.

وأضاف: “يجب دعم المستشفيات في هذه المرحلة كي تتمكّن من القيام بواجباتها كما يجب أن تتقاضى مستحقاتها بطريقة منتظمة”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

البطريرك الراعي
الراعي: نحن بحاجة إلى حكومة استثنائية انقاذية
حريق مبنى في سد البوشرية
مالك المبنى المحروق في البوشرية: الحريق نتيجة إهمال شركة ألفا
وزير الصحة حمد حسن
وزير الصحة: الأرقام غير مشجعة.. وكل المعطيات العلمية تؤكد أننا في خطر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه
مافيا الدولار في لبنان…أرباح طائلة تجنيها أسواق هذه أهمها
تظهر في العديد من الصور القديمة ألغازا يصعب حلها
يد مجهولة ظهرت في صورة قديمة وأرعبت العالم
الفلفل الاخضر
يخفف الألم والتورم .. فوائد مدهشة للفلفل الأخضر