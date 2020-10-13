الأسمر: مقبلون على كوارث

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أننا “بحاجة الى تعاون ضمن السياسة الاستشفائية والدوائية وكان هناك اتفاق على ضرورة مشاركتنا في كل الإجتماعات التي تعنى بشؤون العاملين وذوي الدخل المحدود لأننا أمام أزمة دواء قبل رفع الأسعار حتى”.

وقال في مؤتمر صحفي: “نحن مقبلون على كوارث أكثر إذا لم تكن المعالجات على القدر اللازم ولا يمكن أن نتحمّل رفع الدولار في المستشفيات الى 3900 ليرة والمطلوب التعاون مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن”.

وأضاف: “يجب دعم المستشفيات في هذه المرحلة كي تتمكّن من القيام بواجباتها كما يجب أن تتقاضى مستحقاتها بطريقة منتظمة”.