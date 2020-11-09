استمع لاذاعتنا

الأسمر: نتائج الاقفال التام كارثية وندعو الى التشاور مع الهيئات الاقتصادية

منذ 49 دقيقة
بشارة الأسمر

بشارة الأسمر

A A A
طباعة المقال

اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي بعد لقائه وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، “اننا معرضون لاقفال تام، نتائجه كارثية على العمال والحركة الاقتصادية”، داعيا الى “التشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي”.

واشار الاسمر الى ان “المستشفيات تتذرع بأمور لوجستية لعدم استقبال المريض”، مؤكدا انها “ملزمة استقبال الناس، ولا سبب لديها بعدم استقبال مريض كورونا”.

وقال: “يجب محاسبة شركات التأمين التي تقصر في واجباتها، ونحن كاتحاد لن نسكت عن هذا الواقع وسننزل على الارض لتحقيق هذا الامر الانساني”.

وحذر الاسمر من رفع الدعم عن الدواء، وقال: “سنكون امام انهيار المنظومة الصحية كاملة في حال رفع الدعم عن الدواء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أضرار المباني جراء انفجار المرفأ
    المالكون القدامى يطالبون من محافظ مدينة بيروت بسحب كلامه أو توضيحه
    كورونا يصيب الكادر التمريضي بـ 1500 إصابة
    كورونا يصيب الكادر التمريضي بـ 1500 إصابة حتى الآن!!
    توقعات الطقس
    توقعات طقس الأسبوع: أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة تظهر ما يحدث عندما لا يتم تسكير غطاء المرحاض
    صور صادمة تظهر ما يحدث إذا تركت غطاء المرحاض أثناء التنظيف
    كورونا
    عارض جديد ..أول علامات الإصابة بفيروس كورونا
    أعراض عديدة لمرض كوفيد19
    كورونا
    7 أشكال لمرض كورونا..بصمة خاصة لكل شكل بالدم