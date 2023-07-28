الجمعة 10 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023 |
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الأسمر يحذّر "ممّا يجري الاعداد له في الغرف السود"

منذ 32 دقيقة
رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر

رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر

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نبّه رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر “مما يجري الاعداد له في الغرف السود من عملية إلغاء لبراءة الذمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كون هذه الدسائس ستعرض الضمان لشر مطلق وستؤدي الى عدم تسديد للاشتراكات وتهرب من الغرامات من قبل أصحاب العمل مما يحتم اخلالا كبيرا في التوازن المالي في الضمان”.

وقال في تصريح: “نشير الى ان الضمان يعاني اليوم من الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه البلد وليس بحاجة لتراكم مزيد من المشاكل والكوارث التي تنتجها عقول مريضة تريد أن تضرب مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي وان تجنح نحو حتمية شركات التأمين.”

ونختم لنقول بأن “الإتحاد سيكون مدافعا شرسا كعادته لحماية الضمان والذي رغم كل ما يحصل يشكل ضمانة لأكثر من ثلث الشعب اللبناني”.

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