السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
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الأسمر يُحذّر من "الأسوأ": لصرخة كبيرة في كلّ المناطق

منذ 20 دقيقة
رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر

رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر

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رأى رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، أنّ “الأمور في البلد مستمرة هكذا ونحو الأسوأ أيضاً”، مؤكدًا أنّ “تحركاتنا ستكون الأسبوع المقبل ضمن الإطار الذي يحفظ السلم الأهلي”، وتوجه إلى الأجهزة الأمنية لحمايتها.

كما أشار الأسمر في حديث إذاعي، إلى أنّه “في الأزمات الكبرى يجب اللجوء لتخفيض الضرائب، وما نراه اليوم هو العكس حيث هناك توجه لرفع الضرائب، وهذا ما يجعل اللبناني يعيش أزمة مصيرية، والمطلوب اليوم دولة تعمل لوقف سعر الانهيار ووقف ارتفاع سعر الدولار”.

ولفت إلى أنّ “قطع الطرقات لا يجدي نفعاً، لأننا بذلك نقطع الطرقات على المواطنين وعلى من يخرجون لجني قوت يومهم”.

وأردف الأسمر، “نحن في الإتحاد العمّالي العام، نقوم باتصالات مهمّة عدة، ودعينا لإضراب في المصالح المستقلّة، وللأساتذة في القطاع الخاص وقطاعات النقل، ولدينا تحرّك نهار الإثنين ضمن هذا الإطار لإعلان صرخة كبيرة في كلّ المناطق للولوج نحو الحلول السياسيّة”.

 

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