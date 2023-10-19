الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
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الأشقر: المؤسسات السياحية ستخسر أرباح الصيف في الخريف

منذ ساعة واحدة
رئيس اتحاد النّقابات السياحيّة في ​لبنان​ ​بيار الأشقر

رئيس اتحاد النّقابات السياحيّة في ​لبنان​ ​بيار الأشقر

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كشف رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس “المجلس الوطني للسياحة” بيار الأشقر، في بيان اليوم، عن خسائر كبيرة سيتكبدها القطاع السياحي اللبناني من جراء الحرب الدائرة في غزة، وتطور الأحداث في جنوب لبنان.

واعتبر الأشقر أنه من السابق لأوانه إحصاء حجم خسائر القطاع السياحي، فيما توقع أن تخسر المؤسسات السياحية في فصل الخريف الأرباح التي جنتها في فصل الصيف.

وكشف الأشقر أن “المجموعات الأوروبية التي كانت تنوي زيارة لبنان خلال شهري تشرين أول الجاري وتشرين ثاني المقبل، قد ألغت حجوزاتها بطبيعة الحال في ظل تحذيرات دولها من السفر إلى لبنان”.

وقال: “مع انتهاء موسم الصيف، كانت الحركة في القطاع السياحي عادية ولكن هذه الأحداث قضت على هذه الحركة. فكل أجنبي أو رجل أعمال يود أن يأتي يتلقى تنبيهًا من دولته بعدم الذهاب الى لبنان، كما أن كل لبناني أيضًا كان يخطط لزيارة لبنان ألغى زيارته. أما الموجودون في لبنان فتلقوا نصائح بالمغادرة”.

وأكد الأشقر أنه “من المبكر الحديث عن تأثيرات هذه الأوضاع على موسم الأعياد، كما من المبكر الحديث عن أي تقديرات لخسائر المؤسسات السياحية إذ إن عملية “طوفان الأقصى” مضى عليها حوالي 12 يوماً ولا إمكانية لإحصاء الخسائر إلا مع نهاية هذه الأحداث وتواصل المؤسسات والنقابة مع بعضهما البعض”.

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