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الأشقر: لتعرفة كهرباء تفضيلية للمؤسسات السياحية

منذ 34 دقيقة
رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر

رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر

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طالب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر، الحكومة وبإلحاح بإعادة النظر باشتراكات الكهرباء (كهرباء الدولة)، معتبرًا إياها مجحفة وغير عادلة وتلحق ضررًا كبيرًا بالفنادق على وجه الخصوص.

وشكا الأشقر، في بيان، من أن “الفنادق لديها محطات كهرباء كبيرة واشتراكاتها مرتفعة جدًا، فيما لا تحصل في المقابل سوى على ساعات قليلة من التغذية لا تتعدى الثلاث ساعات على أبعد تقدير، ما يجعل في كثير من الأحيان كلفة الاشتراك أكبر من كلفة استهلاك الكهرباء، وهذا ما يمكن وصفه بالإجراء الظالم والتعسفي تجاه الفنادق”.

واعتبر أن “هذه المعادلة غير مسبوقة على مستوى أي دولة في العالم”، مطالبًا المعنيين لا سيما وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بالرجوع عن هذا الخطأ الفادح، إلى حين تأمين التيار الكهربائي 24/24 ساعة.

وفي السياق نفسه، كشف الأشقر عن أن “العبء الأكبر والأكثر تأثيرًا على المؤسسات السياحية وخصوصًا الفنادق ناتج عن أكلاف الكهرباء والمياه”، لافتًا إلى أن “معظم حالات الإقفال التي حصلت في الفنادق كانت من جراء هذا العامل”.

كما أوضح أنه “عندما تم اعتماد تعرفة كهرباء تفضيلية للقطاعين السياحي والصناعي، جاءت بناءً على أن مؤسسات هذين القطاعين هي الأكثر استهلاكا للطاقة”.

وعليه، طالب أيضًا وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بـ”إعادة العمل بتعرفة الكهرباء التفضيلية للمؤسسات السياحية والفندقية”، مشيرًا الى أن “كل الدول تعتمد هذا التدبير لتحفيز الاستثمارات الإنتاجية، لكننا في لبنان نطالب به حاليًا من أجل تأمين إستمرار مؤسساتنا والحفاظ على بقائنا”.

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