الأصول الأجنبية تنخفض 4.35 مليارات دولار

تشير الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان إلى أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المالي، والذي يمثل رصيد ميزان المدفوعات قد انخفض بنحو 840.8 مليون دولار في كانون الثاني 2019، مقارنة بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار كان قد سجّلها في تشرين الثاني من العام 2019.

يعود الانخفاض الشهري في كانون الثاني2019 الى انخفاض بنحو 826.8 مليون دولار في صافي الأصول الأجنبية لمصرف لبنان، وبانخفاض قدره 14 مليون دولار في أصول المركزي والمؤسسات المالية على حدّ سواء.

في موازاة ذلك، تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المالي بمقدار 4.35 مليارات دولار في العام 2019 مقارنة بانخفاض قدره 4.82 مليارات دولار في العام 2018. ويعزى الانخفاض التراكمي في العام 2019 إلى انخفاض قدره 2.4 مليار دولار في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، وبتراجع لامس 1.95 مليار دولار في البنوك التجارية والمؤسسات المالية. يعود سبب الانخفاض في الأصول الأجنبية للقطاع المالي إلى حد كبير إلى حقيقة أن مصرف لبنان قد سدّد نيابة عن الحكومة مدفوعات الديون الخارجية، وكذلك لتحويل الأموال إلى الخارج، وأخيراً، إلى تخزين الأوراق النقدية في المنازل بعد سحبها من المصارف جرّاء سلسلة من الأحداث المحلية والخارجية التي أثرت سلباً على الثقة في القطاع المصرفي.

الى ذلك، نما صافي الأصول الأجنبية للقطاع المالي بنسبة 1.2 مليار دولار في العام 2016، في حين انخفض بمقدار 155.7 مليون دولار في العام 2017 وبـ 4.8 مليارات دولار في العام 2018. وانخفض بنسبة تعادل 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019، و 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 و0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، مقارنة بزيادة تعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016.