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الأطفال ضحية عجز الدولة.. "فيديو" لتوتر وإطلاق نار في الشمال احتجاجاً على الأوضاع المعيشية

30 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 3:34 مساءً
دوريات للجيش اللبناني

دوريات للجيش اللبناني

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ازداد الوضع الامني في طرابلس والشمال اليوم بشكل دراماتيكي على إثر إطلاق رصاص بدأ جراء احتقان أب على حالة ابنته الصحية بسبب انقطاع الكهرباء وبالتالي ماكينة الأوكسيجين عنها، وهي تعاني من نقص في الأوكسيجين.

وسرعان ما تطور الوضع، بعدما أتى الجيش لضبط الوضع، فما كان من أهالي المنطقة إلا التضامن مع الوالد ومنع الجيش من الدخول، فازداد اطلاق الرصاص وسادت حالة من الفوضى، وأجبرت المحال على الإقفال فيما حكي عن “ظهور مسلح في عدد من مناطق طرابلس”.

كما أفادت معلومات من المنية عن وفاة الطفل “ع.أ.ع”  والبالغ من العمر تسعة أشهر بسبب سوء التغذية.

وكان قد أدخل الطفل “ع.ا.ع” إلى أحد مستشفيات الشمال، بعد ظهر اليوم بحالة طارئة وهو يعاني من مضاعفات حادّة، احتاج على أثرها إلى انعاش سريع في قسم الطوارئ.

ولاحقاً أفادت المعلومات أن الجيش اللبناني بدأ بتنفيذ دوريات مؤللة في المناطق التي تشهد إطلاق نار في طرابلس.

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