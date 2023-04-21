الأعياد تُنعش قطاع تأجير السيارات.. ماذا عن التسجيل في النافعة؟

وصف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد دقدوق، الوضع السياحي على صعيد تأجير السيارات بالجيّد، حيث وصلت نسبة التشغيل في القطاع إلى ٧٥ في المئة، متوقعًا أن ترتفع خلال عطلة عيد الفطر. وذكر أن أغلب الذين يستأجرون السيارات السياحيّة هم من اللبنانيين المغتربين إضافة إلى بعض السياح العراقيين .

دقدوق أضاف: “كان يمكن أن تزيد نسبة التشغيل في القطاع لو كان لدينا المزيد من السيارات، حيث فقدنا نحو ٦٠ في المئة من حجم أسطولنا، بسبب إقفال النافعة لمدة طويلة وما زلنا لا نستطيع تسجيل سياراتنا لأن الأولوية هي لسيارات المواطنين مع أننا نؤمن مدخولًا لا بأس به من العملة النادرة، لذلك نناشد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إعطاء تعليماته للسماح لنا بتسجيل سياراتنا في النافعة”.

وأوضح أنّ ارتفاع الدولار الجمركي إلى ٦٠ ألف ليرة، يؤثر كثيرًا على القطاع، متمنيًا أن يكون موسم الصيف مزدهرًا وأن يكون الاتفاق السعودي الإيراني بادرة خير لعودة السياح العرب إلى لبنان.