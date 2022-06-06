الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل

أكّد المتحدث باسم ​الأمم المتحدة​ ​ستيفان دوجاريك​، أنّ “الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل، على النحو الذي يطلبه الجانبان”، مشددًا على “أننا نشجع إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال ​​نجيب ميقاتي​​، في بيان انه “في اطار متابعة تطورات التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة انتاج الغاز الطبيعي المسال Energean power قبالة المنطقة البحرية المتنازع عليها في جنوب لبنان، بحث رئيس الجمهورية ​​ميشال عون​​ مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الاسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية”.

ولفت المكتب الاعلامي الى أن “عون وميقاتي توافقا على دعوة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للحضور الى ​بيروت​ للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على انهائها في اسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة، كما تقرر القيام بسلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الامم المتحدة والمسجلة رسميا”.