الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل تناشدان بوقف الأعمال العدائية في لبنان

أصدرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ورئيس بعثة اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو، بياناً مشتركا يدعوان فيه جميع الأطراف المعنية إلى وقف الأعمال العدائية في إطار القرار 1701 لمجلس الأمن الدولي، معتبرين أن التوسع في نطاق المواجهات يمثل خرقًا خطيرًا للقرار.

وشدد البيان على أن استمرار العنف والمعاناة لفترة طويلة يجب أن يتوقف، مؤكدا على ضرورة عودة جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والاستفادة من الجهود الدبلوماسية لتجنب المزيد من التصعيد.

كما دعا البيان إلى التركيز على الهدف الشامل لإيجاد حل دائم للنزاع، من خلال تنفيذ كامل للقرار 1701 ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع لضمان الاستقرار على المدى الطويل.

يأتي هذا البيان في سياق تصاعد الأحداث على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء مرحلة من الاستعدادات لاحتمال شن عملية عسكرية.