الأمن العام أشرف على تسليم وتوزيع مادة المازوت

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أشرفت المديرية العامة للأمن العام على تسليم وتوزيع مادة المازوت وعدم احتكارها او التلاعب بالسعر الرسمي.

وصدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :

“في اطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها او التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 22/07/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام، بالاشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في طرابلس والزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق اللبنانية.

بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع /7.896.572/ سبعة ملايين وثمانماية وستة وتسعون ألفا وخمسماية وإثنين وسبعون ليترا من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات واصحاب مولدات توزيع الكهرباء.

يمكن الاطلاع على جدول توزيع مادة المازوت على المستفيدين عبر زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام.