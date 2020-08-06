الأمن العام اشرف على عملية استلام وتوزيع المازوت من منشأتي طرابلس والزهراني

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قامت بتاريخ 05/08/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالاشراف على استلام شركات توزيع المحروقات مادة المازوت من منشأتي طرابلس والزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة على المستفيدين في كافة الأراضي اللبنانية.

بلغت الكمية المستلمة 8.271.881 ثمانية ملايين ومئتين وإحدى وسبعين ألفا وثمانماية وإحدى وثمانين ليترا من مادة المازوت، تم توزيعها على محطات الوقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء.