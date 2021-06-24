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الأمن العام: خبر مفبرك

24 - يونيو - 2021
الأمن العام

الأمن العام

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أوضح الأمن العام اللبناني أنه تتداول بعض المواقع الإلكترونية ومجموعات إخبارية على تطبيق واتساب خبراً مفبركاً حول قيام دورية للأمن العام بمداهمة إحدى محطات المحروقات في بلدة الشهابية – قضاء صور لتخزينها كمية كبيرة من مادة البنزين وقد تم منعها من إتمام عملها من قبل أحد الاحزاب في المنطقة المذكورة.

وقال الأمن العام في بيان: “يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح بأن دورية من شعبة معلومات الجنوب في الأمن العام قامت بالكشف على المحطة وقد تبين بأنها تبيع البنزين بشكل يومي بالتنسيق مع عناصر بلدية الشهابية.”

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