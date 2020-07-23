الأمن العام ذكر بوجوب الابلاغ عن اي تلاعب بسعر صرف الدولار

الأمن العام
الأمن العام

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ذكرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمؤسسات أنه بإمكانهم الابلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي الذي يحدد يوميا من قبل نقابة الصرافين.

وصدر عن المديرية العامة للأمن العام الاعلان الاتي:

“تذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمؤسسات أنه بإمكانهم الابلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي الذي يحدد يوميا من قبل نقابة الصرافين وذلك عبر الاتصال بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار على الارقام التالية : 384248/01 – 384247/01 – 384215/01 و384211/01 “.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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