الأمن العام يفتح باب التطويع للمدنيين والعسكريين بدءاً من 17 تشرين الثاني

منذ 37 دقيقة
الأمن العام

الأمن العام

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان حاجتها لتطويع :

1- مفتشين درجة ثانية متمرنين من حملة شهادة البكالوريا الفنية ، من بين المدنيين والعسكريين ، من الذكور والاناث، في الاختصاصات التالية: معلوماتية وبرمجة، كهرباء، إدارة، تكييف وتبريد، سباكة وميكانيك سيارات ، بطريقة المباراة.

2- مأمورين متمرنين من حملة شهادة البروفيه اللبنانية أو شهادة تكميلية مهنية “BP” أو إفادة نجاح مصادق عليها بتاريخ جديد خلال العام 2025 في إحدى الشهادتين المشار اليهما، من بين المدنيين ، من الذكور فقط ، بطريقة المباراة.

تقدّم الطلبات من قبل أصحاب العلاقة شخصياً إعتباراً من تاريخ 17/11/2025 ولغاية تاريخ 11/12/2025 ضمناً من الساعة 8،00 وحتى الساعة 15،00 من كل يوم عمل في دائرة المرآب، كورنيش النهر ، ساحة العبد ، خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي TVA ، وفقاً للأحرف الأبجدية التي تبدأ بها شهرة المرشحين .

للإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة ولمزيد من المعلومات ، يمكن :

– مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الإقليمية.

– مراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت: www.general-security.gov.lb

– الإتصال على الرقم 1717″.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

