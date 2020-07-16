الأمن العام يوقف 3 لبنانيين يقومون باعمال الصرافة دون ترخيص

الامن العام
الامن العام

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه في إطار متابعة مقررات مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في بيروت والسبتية، اللبنانيين (إ.ج.إ)، (م.خ.م) و(ر.ع.ش) يقومون بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها.

كما ضبطت دورية من المديرية في عرسال اللبناني (خ.ح.ح)، يملك محطة للمحروقات، يقوم ببيع مادتي المازوت والبنزين بسعر أعلى من السعر الرسمي.

وبمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم جميعا واحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية وختم المحطة بالشمع الأحمر.

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