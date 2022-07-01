هل الأمور تسير بإيجابية في ملف ترسيم الحدود ؟

أشارت معلومات “أم تي في” أن الأمور تسير بإيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية وكل ما يشاع عن سلبيّة غير دقيق والدليل الحركة السريعة من اتصال آموس هوكشتاين بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الثلاثاء الى جولة السفيرة الأميركية اليوم لكن هناك اتفاقاً على أن تكون المفاوضات سرية للغاية لإنجاحها.

بدورها، أفادت مصادر قناة الـ”OTV”، بأنّ “السفيرة الأميركية في لبنان دورثي شيا، هي التي اطلعت رئيس الجمهورية ميشال عون على الاتصالات مع الإسرائيليين بهدف تسريع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية”، مشيرة إلى أنّ “هناك تقدم في الوساطة الاميركية، وهناك استعداد اسرائيلي لمناقشة الطرح اللبناني”.

اطّلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من السفيرة الاميركية دوروثي شيا على نتائج اتصالات الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين مع الاسرائيليين حول ملف ترسيم الحدود والتقدّم الذي تحقق في هذا المجال​.