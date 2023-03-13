"الأمور على السكّة".. فهل ستفتح النافعة قريبًا؟

ميقاتي ترأس اجتماعًا حول إعادة العمل في هيئة إدارة السير في السراي

شكّل موضوع إعادة العمل في هيئة إدارة السير (النافعة)، محور اجتماع ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، وضم وزير المال يوسف خليل، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، النائبين سجيع عطية وأحمد خير، المدير العام للمالية جورج معراوي، ومحافظ بيروت مروان عبود.

وبعد الاجتماع قال وزير الداخلية: “اجتماعنا اليوم كان الهدف منه إطلاع دولة الرئيس على الخطوات التي نتخذها لإعادة العمل في هيئة إدارة السير (النافعة). اتفقنا مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومع اللواء عثمان على أن يكون هناك ١٥ ضابطًا و١٥ رتيبًا مدربون للعمل على الكومبيوتر، لنتمكن من تشغيل النافعة في الدكوانة وحتى في المناطق، مع تبسيط المعاملات”.

وأضاف: “لقد مددنا مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام لكي نخفف الضغط عن النافعة وليتمكن المواطنون من الاستمرار في القيادة بطريقة قانونية”.

وأشار إلى أنّه “بالنسبة إلى الشركات التي تتعامل مع النافعة، فإن رئيس إدارة هيئة السير بالتكليف محافظ بيروت مروان عبود، سيجري الاتصالات اللازمة. دولة الرئيس أكد تأمين كل المستلزمات لتشغيل النافعة وتلبية أمور المواطنين. الأمور على السكة والنافعة ستفتح مجددًا قريبًا”.