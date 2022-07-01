الأمور لا تطاق.. حرفيو الجنوب: للإسراع بإقرار خطة النهوض

أشار الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب في بيان، الى انه “بدأ العمل اليوم بالتسعيرة الجديدة لخدمات الإتصالات، والقدرة الشرائية للمواطن تنحدر أكثر مع كل زيادة في التعرفات او الخدمات أو السلع”.

وسأل “كيف يمكن لأصحاب المداخيل الثابتة بالليرة اللبنانية ولصغار الحرفين أن يصمدوا في ظل الإرتفاع الجنوني لكل شيء؟”.

وقال: “ثلاث سنوات على الأزمة ولا خطة للعلاج وأهل السلطة يتقاتلون ويختلفون على الحصص والمواقع، رحمة بالناس والفقراء الذين أضحوا يمثلون 80 في المئة من الشعب اللبناني، سارعوا لإقرار خطة للنهوض والتعافي الإقتصادي عادلة، لتعود حركة العجلة الإقتصادية وتتحرك دورة الإنتاج، سارعوا لاستثمار ثرواتنا الوطنية من ماء ونفط وغاز دون خوف ومراعاة للقوى المهيمنة، وإلا سيلعنكم التاريخ ولن يرحمكم الناس فالأمور اضحت لا تطاق”.