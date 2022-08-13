السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: كل الشكر للسفير البخاري

منذ 5 دقائق
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح

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غرّد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح على حسابه على تويتر:

“سعدت بلقاء سعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، واعلامه بانتهاء اجراءات تأسيس المكتب الاقليمي لاتحاد المصارف العربية في مدينة الرياض. واصدار الرقم الوطني الموحد للاتحاد في المملكة وايضاً حصولنا على كافة الامتيازات المتعلقة بخدمات المراسم الالكترونية للبعثات الأجنبية في المملكة – حفظها الله”.

أضاف الدكتور فتوح في تغريدة ثانية: “كل الشكر للسفير البخاري على كل الدعم الذي قدمه، ولجهوده المقدرة والفاعلة لتحقيق هذا الانجاز الهام، وعلى ايلاء هذا الموضوع إهتمامه اللازم حتى وصلنا الى النتائج المرجوة”.

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